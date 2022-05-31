زيلينسكي: أوكرانيا لا تهتم بخطط روسيا للاستيلاء على شرق الدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:28 مساءً - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لا تهتم بخطط روسيا للاستيلاء على شرق الدولة الأوكرانية، مضيفاً أنه سيتم تحرير جميع الأراضي المحتلة مع التركيز على الحفاظ على أرواح أكبر عدد ممكن من المدافعين الأوكرانيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا في كييف ، حسبما أفاد مراسل وكالة أوكرينفورم.

وقال "أنت وأنا سمعنا الكثير عن خطط روسيا المرتبطة ببعض التواريخ والرموز، أحيانًا تنجح هذه الدولة ، لكن في أوكرانيا ، فشلوا ، على الرغم من أنهم أكدوا للجميع أنهم سيستولون على كييف ومدن أخرى في غضون ثلاثة أيام"، وأشار إلى أن بعض المدن الأوكرانية قد احتلت بالفعل.

في الوقت نفسه ، أقر بأن الوضع في الشرق هو الأصعب بسبب حقيقة أنه تم حشد أكبر عدد من المعدات والتشكيلات العسكرية الروسية هناك.