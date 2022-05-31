تحرك عاجل من الرئيس الأمريكى بسبب زيادة التضخم

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات سابقة، أكد الرئيس الأمريكى، أن إدارته تشعر بالقلق حيال دفع الأمريكيين المزيد مقابل السلع والخدمات فى جميع المجالات، مضيفًا "أريد أن يعرف كل أمريكى أننى آخذ التضخم على محمل الجد وأنه أولويتى المحلية القصوى".

وأكد أن جائحة كورونا، إلى جانب مشكلات سلسلة التوريد والعملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا، هما المسؤولان عن ارتفاع التضخم.

وأوضح الرئيس الأمريكى أنه يفكر فى إلغاء الرسوم الجمركية التى فرضت فى عهد الرئيس السابق ترامب، على الصين، كوسيلة لخفض أسعار السلع فى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، للصحفيين فى وقت سابق، أنه قد يكون هناك المزيد من الرسوم الجمركية فى الأسابيع المقبلة.

وسلط الرئيس الضوء على تحريره للنفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية وضغطه على الشركات ذات الأرباح القياسية لخفض الأسعار.

يأتى ذلك تحت ضغط كبير على الإدارة الأمريكية لترويض التضخم المرتفع، فى الوقت الذى يدفع فيه التضخم أسعار المستهلكين السنوية إلى أعلى بنسبة 8٪ مقارنة بالعام الماضى.