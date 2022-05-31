عاجل.. الصحة العالمية تكشف الطريقة الوحيدة لاحتواء جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الطريقة الوحيدة لاحتواء جدرى القردة يكون بتتبع الحالات وعزلها.



جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الطريقة الوحيدة لاحتواء جدرى القردة يكون بتتبع الحالات وعزلها. وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها غير واثقة فى هذه المرحلة من احتواء انتشار جدرى القرود.

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