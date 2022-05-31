بايدن: حوادث إطلاق النار الجماعية يمكن منعها

جدة - نرمين السيد - صرح الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أثناء استضافته رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن فى البيت الأبيض بأن كثيرًا من أعمال العنف الناتجة عن إطلاق النار الجماعى "يمكن منعها".





وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن نيوزيلندا تحركت بسرعة لتغيير قوانينها الخاصة بالأسلحة النارية بعد حادثة إطلاق نار جماعى عام 2019. وقال بايدن: "لقد شهدت حوادث إطلاق نار جماعية أكثر من أى رئيس فى التاريخ الأمريكى، على ما أعتقد، للأسف ويمكن الوقاية من الكثير منها". جدير بالذكر أن 19 طفلاً ومعلمتين لقوا مصرعهم، الأسبوع الماضى، فى حادث إطلاق نار استهدف مدرسة فى مدينة أوفالدى فى تكساس.

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