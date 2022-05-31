نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط كشوف نتيجة الصف السادس الإبتدائي الدور الأول 2022 بالعراق pdf كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور كشوف نتائج طلاب السادس الإبتدائي الدور الأول 2022، حيث يهم الطلاب الحصول على رابط النتائج الرسمي المعتمد، لمشاهدة كشوف النتيجة بالأسماء، من خلال موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، بعد الإعلان عن انتهاء عمليات التصحيح لنتائج طلاب السادس، وبلغت نسبة النجاح 77%، وقد تم اعتماد النتائج بمختلف المحافظات العراقية، كركوك والبصرة وصلاح الدين والأنبار و أربيل وكركوك وباقي المحافظات، ويتم الإستعلام عن النتائج بواسة اسم الطالب والرقم الإمتحاني.

ظهور نتائج السادس الإبتدائي 2022

تحميل ملفات نتائج طلاب السادس الإبتدائي 2022 بملف الـ pdf بكشوف الأسماء، حيث تم اعلان النتيجة بمختلف المحفاظات بصورة تدريجية، بعدما قامت وزارة التربية برفع النتائج في المحافظات التي تم اعلان النتيجة فيها، ونوضح روابط النتيجة من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وخطوات الحصول عليها بكافة المحافظات العراقية.

اعلان نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2022، بكل المحافظات العراقية، ميسان – كركوك – السليمانية – واسط – القادسية – دهوك – كربلاء – بابل – بغداد – النجف – البصرة – ذي قار – ديالي – دهوك – أربيل – المثنى – النجف – نينو – صلاح الدين، حيث نوضح لكم الروابط الخاصة بإعلان نتائج السادس ابتدائي.

استعلام نتائج السادس ابتدائي 2022

نوفر في “ثقفني” روابط الإستعلام عن نتائج السادس ابتدائي تمهيدي الدور الأول، وخطوات استخراج النتائج عبر موقع وزارة التربية، فقد تم نشر النتائج بصيغة الـ pdf لجميع المحافظات، نتائج الجولة الأولى للسادس الإبتدائي، بعد أن أنهى الطلاب الإختبارات منذ أسبوع، وتمت اجراءات التصحيح ومراقبة الأداء بمختلف المحافظات فور انتهاء الإختبارات، وقد تم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى، حيث تزيد معدلات البحث عن رابط نتائج السادس ابتدائي بالعراق والتي ظهرت الأن ونضعها بين أيديكم.

رابط نتيجة الإستعلام الصف السادس الإبتدائي دور أول 2022

التحقق من نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول، كشوف أسماء الناجحين والدرجات الرسمية بمختلف المحافظات العراقية، والتعرف على خطوات الحصول على النتيجة على النحو الأتي:-

موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار أيقونة تحديد تقديرات الطالب.

ادخال الإسم رباعي والرقم الإمتحاني.

الضغط على استعلام.

تظهر النتائج بعد لحظات بصيغة الـ pdf.

ويمكننا المساعدة في احضار نتائج السادس لجميع الطلاب بالعراق، من خلال ترك تعليق بالأسفل بالرقم الإمتحاني والإسم رباعي.