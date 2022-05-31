Now لـيـنـك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة تشكل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2022، حاليا مصدر قلق لجميع طلاب السنة الثالثة بهذه المرحلة الدراسية الهامة في حياة الطالب، والتي تحدد بشكل كبير وجهته المستقبلية، واذا كان سيلتحق بالثانوية العامة أم لا، كان طلاب اعدادية كفر الشيخ، قد انهوا امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022، وحالياًيبحث الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد الاذي سيتم فيه إعلان نتيجة الفصل الثاني 2022 في محافظة كفر الشيخ وكافة الادارات التعليمية بها.

اعتمد اليوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من شهر مايو 2022 اللواء جمال نور الدين، وهو يشغل منصب محافظ كفر الشيخ، جميع نتيجة الشهادة الإعدادية اخر العام الدراسي، وقد كانت نسبة النجاح الخاصة بين جميع طلاب كفر الشيخ هي 78.83%، كما ادلي المحافظ بتصريحات حول عدد الطلاب والطالبات من ثالثة اعدادي الذين كانوا قد حضروا امتحان الشهادة الإعدادية حيث بلغ عددهم 60 ألفًا و 812 طالبا، وكان قد تغيب من هؤلاء الطلاب 502 طالباً، وعدد الحاضرين من طلاب الثالث الاعدادي في كافة الادارات 60 ألفًا و310 طالبًا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

أكد مصدر رسمي بمحافظة كفرالشيخ أنه تستعد كنترولات الاعدادية الآن بالانتهاء من كافة أعمال تصحيح وتقييم ملاحظات الطلاب للشهادة الإعدادية، الترم الثاني بالمحافظة، وأنه من المقرر أن تقوم كنترولات اعدادية كفر الشيخ بإنجاز جميع الأعمال الخاصة بمراجعة الاوراق وتجميع الدرجات الخاصة بالطلاب وذلك لجميع المواد المخصصة لطلاب هذا العام الدراسي، ويمكن لجميع الطلاب بعد ذلك أن يتابعوا اعلان نتائج الشهادة الاعدادية، نتائج امتحانات الربع الثاني عبر موقع ثقافي ، حيث يقومون بإدخال الاسم ورقم المقعد في الرابط الموجود أسفل المقالة والضغط على مربع عرض النتيجة لمعرفة توزيع الدرجات في جميع المواد الأكاديمية. مثل اللغة العربية ، واللغة الإنجليزية ، والعلوم ، والدراسات الاجتماعية ، والرياضيات ، وعلوم الكمبيوتر ، والتربية الفنية.

اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي

سوف يتم قريبا الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، للفصل الثاني الذي يغطي امتحانات شعر مايو آخر العام، والتي شارك فيها طلاب ثالثة اعداديـ في امتحانات الترم الثاني من الشهادة الإعدادية، وكان عدد الطلاب ستون ألفاً و 36 تلميذاً وطالبة ، فيما تغيب عن آداء امتحانات الاعدادية حوالي 472 تلميذاً لم يتمكنوا من حضور امتحانات نهاية العام، ويأتي هذا ضمن مديريات التربية والتعليم والادارات الثلاثة عشر بالمحافظة وكان طلاب الاعدادية في محافظة كفر الشيخ االذين جتاز امتحان الفصل الأول للشهادة الإعدادية 60795 طالبًا.

من المتوقع أن يقوم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باعتماد نتيجة الاعدادية، ويتم تحميل النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 باسم الطالب ورقم الجلوس، جدير بالذكر أن مراكز محافظة كفر الشيخ تتكون من من عدة مراكز وادارات منها مركز كفر الشيخ، وهناك أيضا مركز دسوق وهو يضم أكثر من 350 قرية وهو من أكبر الادارات التعليمية في المحافظة، ومركز فوة وهي أيضا ادارة تعليمية تابعة لمحافظة كفر الشيخ، ومركز مطوبس يضم أكثر من 280 قرية وعزبة وهناك أيضا عدد من المراكز.

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