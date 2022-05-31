here موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم بها الان بعد البحث الرائج من قبل نحو 35 الف طالب وطالبة يباشرون ترقبهم حول نتائج القبول الموازي والتي تم الاعلان مؤخراُ على ظهورها بعد الكشف عن قبول نحو 21 الف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 يتزايد من أجله عمليات البحث على جوجل الرائجة بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلا م والوصول على تلك النتائج بعد الكشف على ظهور نتائج القبول الموازي اون لاين بعدما فتحت وزارةالتربية والتعليم العراقية امكانية تسجيل وتدوين بيانات المتقدمين على القبول الموازي على صيغة ملفات pdf عليه سنستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورةالكتروني وذلك سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني فقط

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بمنتهي السهولة والبساطة على النحو الذي جاء على النحو التالي:-

في البداية عليكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى ادخال رمز التحقيق

تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب

تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

النقر على خانة استعلام حتي تكونعلى الفور امامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق