نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي
موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم بها الان بعد البحث الرائج من قبل نحو 35 الف طالب وطالبة يباشرون ترقبهم حول نتائج القبول الموازي والتي تم الاعلان مؤخراُ على ظهورها بعد الكشف عن قبول نحو 21 الف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي
موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 يتزايد من أجله عمليات البحث على جوجل الرائجة بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلا م والوصول على تلك النتائج بعد الكشف على ظهور نتائج القبول الموازي اون لاين بعدما فتحت وزارةالتربية والتعليم العراقية امكانية تسجيل وتدوين بيانات المتقدمين على القبول الموازي على صيغة ملفات pdf عليه سنستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورةالكتروني وذلك سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني فقط
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021
بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بمنتهي السهولة والبساطة على النحو الذي جاء على النحو التالي:-
- في البداية عليكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى ادخال رمز التحقيق
- تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب
- تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها
- النقر على خانة استعلام حتي تكونعلى الفور امامكم النتائج على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
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