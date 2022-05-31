نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here خطوات معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول التي يدور من أجلها البحث من قبل عشرات الالاف من قبل طلاب جميع المحافظات العراقية بحثاً عن الرابط الرسمي المتخصص والمفعل من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على اجراء الاستعلام عن نتائج الطلاب والتي ستكون محملة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية فى كافة المحافظات العراقية على شكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز.

خطوات معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول

خطوات معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول يدور من أجلها عمليات بحث جوجل من قبل عشرات الآلاف من الطلاب من قبل جميع المحافظات العراقية حيث قد تم الإعلان على تفعيل موقع وزارة التربية العراقية على طرح إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب فى جميع المدن والمحافظات العراقية وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي قد انطلقت من بداية اليوم الخامس والعشرين من مايو الماضي على مستوي جميع المحافظات العراقية وذلك استعداداً على نشر نتائج الطلاب بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نستعرض نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية الان من هذا المقال

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول بمنتهي السهولة حيث قد خصصت وزارة التربية والتعليم العراقية امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات فى كافة المدن والمحافظات العراقية وتأتي خطوات الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

في الخطوة الأولى:- قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

فى الخطوة الثانية:- قم باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول

فى الخطوة الثالثة:- قم بتسجيل وتدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها

في الخطوة الأخيرة:- قم بالنقر على خانة عرض الدرجات حتى تكون على الفور امامكم النتائج على شكل ملفات pdf بنجاح فى غضون لحظات قليلة من النقر على خانة عرض الدرجات