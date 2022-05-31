استعلام عن متوفي بالاسم المدينة بالخطوات عبر موقع أمانة منطقة المدينة المنورة

استعلام عن متوفي بالاسم المدينة؛ أحد الخدمات المتميزة التي قدمتها الحكومة السعودية ضمن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها تسهيلًا على المواطنين إتمام ما يحتاجون له، حيث يستطيع الآن المواطن معرفة مكان الدفن، وإقامة العزاء، بالإضافة لرد المديونيات على المتوفى، أو الحصول على المبالغ المستحقة من أهل المتوفى، وبالفعل لقد استطاعت الحكومة توفير كل تلك الخدمات الكترونيًا تتم في خلال دقائق بسيطة، سنتعرف عليها بشكل تفصيلي في خلال ذلك المقال.

استعلام عن متوفي بالاسم المدينة

وفرت بلدية المدينة المنورة مجموعة كبيرة من الخدمات الالكترونية، ضمن الحملة التي قامت بها الحكومة لتطوير المدينة من كافة النواحي، والتي من بينها تسهيل ما يحتاج له المواطنين وإتمامه في عدة خطوات بسيطة مثل استعلام عن متوفي بالاسم والتي تتم بزيارة موقع مجلس المدينة الرسمي:-

ثم اختيار أيقونة الخدمات الفردية بالصفحة الرئيسية.

ملء كل الحقول الفارغة بالبيانات المطلوبة.

الضغط على خدمة الاستعلام عن قبر المتوفى.

ثم الضغط على وصف الخدمة.

الضغط على بدء الخدمة عبر الإنترنت.

إضافة اسم المتوفى في الحقول الخاصة به.

تحديد تاريخ الوفاة.

إضافة الرمز المرئي.

الضغط على خيار استعلام المتاحة باللون الأخضر.

الانتظار حتى يتم تحميل البيانات الخاصة بالمتوفي المراد الاستعلام عنه.

خطوات الاستعلام عن متوفي بالاسم المدينة من خلال موقع أمانة منطقة المدينة المنورة

يمكن الاستعلام عن قبر متوفي من خلال المرور ببعض الخطوات البسيطة، عند زيارة الموقع الرسمي، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

أول خطوة تتم بزيارة البوابة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

يجب الضغط على خدمات الأفراد للاستعلام عن متوفي.

يتم التوجه لزيارة الخدمات الاستعلامية.

ثم الضغط على خيار خدمة الاستعلام عن قبر متوفي.

سيظهر جميع حالات الوفاة التي حدثت وتم تسجيلها، وجميع البيانات الخاصة بها.

بعدها يتم تحديد التاريخ.

أو عن طريق إضافة اسم المتوفى أو إدخال رقم الهوية في حال توفرها.

ثم الضغط على الاستعلام ثم الانتظار حتى يتم استعراض النتائج التي تشتمل على الاسم، رقم الهوية، موعد الدفن والعزاء.

كيف اعرف أسماء المتوفين أمس بالمدينة المنورة

من الخدمات المتوفرة في موقع بوابة أمانة المدينة المنورة، هي إمكانية معرفة أسماء المتوفين أمس بكل سهولة عن طريق زيارة الموقع الرسمي لها ثم إتباع ما يلي من خطوات:-