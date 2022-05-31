كيف اتخلص من سيارة ايجار منتهي بالتمليك وطريقة فسخ عقد سيارة

كيف اتخلص من سيارة ايجار منتهي بالتمليك، حسب نظام تأجير السيارة المنتهي بالتمليك، والذي يعتبر أهم أنظمة تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، والذي من خلاله يحق للشخص، أن يمتلك السيارة، كحق انتفاع وهي مازالت على أحقية وباسم الشركة المؤجرة أو ا لبنك، الذي قام العميل بالتعامل معه، ونظام تأجير السيارات التمويلي، يعني أن يقوم أحد الأشخاص، بالذهاب إلى البنك أو شركة السيارات، ويطلب عمل تعاقد بينه زبين الشركة أو البنك، ويحصل على السيارة في مقابل، دفع مبلغ مالي متفق عليه، يتم اقتطاعه شهريًا من راتب العميل حسب الاتفاق والعقد، وعند الانتهاء منه، يتم تحويل السيارة إلى اسم المالك وهو العميل، عقب أن يقوم بسداد كل دفعات التأجير المنتهي بالتمليك.

عقد إيجار سيارة منتهي بالتمليك

هناك الكثير ممن يرغبون في منتصف المدة، أن يتخلصوا من السيارة، ويتساءلون “كيف اتخلص من سيارة ايجار منتهي بالتمليك”، وهناك يمكنك تتبع خطوات طريقة فسخ عقد سيارة الراجحي، أو فسخ عقد إيجار سيارة منتهي بالتمليك الأهلي، أو فسخ عقد إيجار سيارة منتهي بالتمليك اليسر، أو فسخ عقد ايجار سيارة منتهي بالتمليك عبداللطيف جميل، أو فسخ عقد إيجار سيارة منتهي بالتمليك الفرنسي، وفق شروط ارجاع سيارة ايجار منتهي بالتمليك تويوتا، أو شروط ارجاع سيارة ايجار منتهي بالتمليك اليسر، أو شروط ارجاع سيارة ايجار منتهي بالتمليك الراجحي، حسب الطرف الذي قمت بالتعاقد منه من البداية. ولكن يجب أن يحتوي العقد بين الطرفين على كل البيانات التالية:

بيانات المركبة “السيارة” بالتفصيل.

وكذلك بيانات تأمين المركبة.

مع كافة بيانات طرفي التعاقد شاملة المستأجر والمؤجر.

وكذلك فترة السداد المسجلة في التعاقد.

وطريقة سداد الدفعات.

وكيفية حساب قيمة الإيجار.

وأخيرًا موافقة طرفي التعاقد على كافة البيانات المذكورة بالتوقيع.

طريقة فسخ عقد سيارة الراجحي

الكثير من الأمور والتعاملات المتعلقة بالسيارات، مثل الاستعلام عن تأمين النقل الخاص، أو نقل ملكية السيارة إلكترونيا، يمكن أن تتم عبر منصة أبشر الإلكترونية، ولكن إذا كان لديك تعاقد تأجير السيارة المنتهي بالتمليك، وترغب في فسخ التعاقد، سواء مع بنك أو شركة، فالأمر يتطلب القيام ببضع خطوات بسيطة، كما يلي: