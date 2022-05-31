الاتحاد الأوروبي يعفي النفط الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب من العقوبات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:31 مساءً - أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، قررت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، خلال قمة في بروكسل، فرض حزمة عقوبات سادسة على موسكو تتضمن خفض واردات النفط الروسي بنسبة 90%، واستثناء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا.

بدوره أكد المصرف أن استبعاده عن نظام سويفت سيكون له تأثير محدود، إذ إن المجموعة سبق أن تعرّضت لعقوبات أخرى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المصرف الذي سبق أن استُهدف بعقوبات أميركية وبريطانية، في بيان "نعمل بشكل طبيعي - القيود الرئيسية سارية أصلًا"، وأضاف أن "الإقصاء من نظام سويفت لا يغيّر شيئًا في الوضع بالنسبة للمدفوعات الدولية".

وتهدف حزمة العقوبات الجديدة إلى حرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال القمّة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.