الشرطة الهندية: إصابة 57 شخصًا جراء حادث تصادم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة - فى بيان أوردته قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقى العلاج بينهم شخص حالته خطيرة، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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