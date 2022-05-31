الشرطة الفلبينية: مقتل 4 صينيين فى إحباط عملية خطف

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 صينيين مشتبها بهم فى عملية خطف خلال معركة بالأسلحة النارية، مضيفة أنها أنقذت رجلاً صينيًا اختطفوه فى مدينة بوسط البلاد.





وحسبما نقلت "أسوشيتيد برس"، قال مسؤولون من الشرطة الفلبينية إنه العملية تمت بدعم من فريق القوات الخاصة "سوات" وعملاء استخبارات، حيث داهمت الشرطة مخبأ فى مدينة "لابو لابو"، ليل الإثنين، بعد تعقب المشتبه بهم الذين حصلوا على فدية جزئية من خلال تطبيق الهاتف الذكى الصينى "وى تشات".

وبحسب الوكالة، قال الجنرال رودولف ديماس، رئيس قوة مكافحة الاختطاف بالشرطة الوطنية الفلبينية: "قوبل رجالنا بنيران المشتبه بهم، ما دفعهم للرد"، لافتًا إلى العثور على 4 مسدسات، وجهاز حاسوب محمول، وهواتف محمولة، وأصفادًا من المشتبه بهم القتلى، الذين ربما شاركوا فى عمليات اختطاف سابقة. لصينيين.

وأفادت الشرطة بأن مسلحين يتحدثون الصينية احتجزوا شخصًا صينيًا، يدعى ليو شين قوو، من مقاطعة فوجيان جنوب شرقى الصين، من منزله الأربعاء الماضى، بينما كان يستعد لمغادرة عمله فى مدينة "لابو لابو".

وأوضحت الشرطة الفلبينية أن الخاطفين اتصلوا بابن الضحية فى الصين، وطالبوا بفدية دفعتها الأسرة جزئيًا من خلال تطبيق "وى تشات"، فى ترتيب سمح للشرطة بتعقب المشتبه بهم، دون الخوض فى التفاصيل.