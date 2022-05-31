عاجل.. اشتعال أسعار النفط بعد حظر الاتحاد الأوروبى الخام الروسى

جدة - نرمين السيد - زادت العقود الآجلة للنفط من مكاسبها، بعد اتفاق الاتحاد الأوروبى على حظر جزئى للنفط الروسى وقرار الصين رفع بعض القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وسط زيادة الطلب قبيل ذروة موسم عطلات الصيف فى الولايات المتحدة وأوروبا.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، اعتبر البروفيسور تيرى بروس، أن الصين والهند ستستفيدان من الحصول على النفط بأسعار أقل بعد القرار الأوروبى بحظر جزئى للخام الروسى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو التى يحل أجلها اليوم الثلاثاء أكثر من 2.31 دولار أى 1.9 بالمئة إلى 123.98 دولار للبرميل بعد ارتفاعه فى وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من مارس.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 4.27 دولار إلى 119.34 دولار للبرميل مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالى بارتفاع 3.7 بالمئة عن سعر إغلاق يوم الجمعة ومسجلا أعلى مستوى منذ التاسع من مارس. وكان أمس الاثنين عطلة رسمية فى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ينهى العقدان شهر مايو على ارتفاع للشهر السادس على التوالى.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبى من حيث المبدأ على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحول نهاية 2022 وتعد هذه أشد عقوبة حتى الآن يفرضها الاتحاد الأوروبى على موسكو منذ بداية الأزمة فى أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.

وتعفى من الحظر واردات النفط عبر خطوط أنابيب من روسيا كامتياز لهنجاريا.

وتدعمت أسعار النفط كذلك بقرار شنغهاى إنهاء إغلاق استمر شهرين بسبب انتشار مرض كوفيد-19 مما يتيح للغالبية العظمى من سكان المدينة الكبيرة بمغادرة منازلهم وقيادة سياراتهم اعتبارا من غد الأربعاء.

وعلى جانب الإنتاج، من المقرر أن يتمسك تحالف أوبك+ بزيادة محدودة للإنتاج فى يوليو تبلغ 432 ألف برميل يوميا، وفقا لست مصادر من التحالف متجاهلا دعوات من الغرب لزيادة الانتاج بوتيرة أسرع من أجل احتواء الأسعار.