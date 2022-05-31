نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2022/2022 برابط مفعُل من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات برقم الامتحاني في المقال التالي
نتائج القبول الموازي 2022/2022 برابط مفعُل من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات نبدأ الان فى استعراضها أمام حضراتكم حيث شكلت حول تلك النتائج مؤخراً ارتفاع كبير فى عمليات بحث جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عنها بعدما ان تصدرت في جميع المواقع لذا ومن خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز سنتابع الان خطوات الحصول على تلك النتائج الان
نتائج القبول الموازي 2021/2022
نتائج القبول الموازي 2021/2022 شكل حولها عمليات البحث على جوجل ارتفاعا كبير حيث يعتبر نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، حيث قد تقدم بشكل مؤخر نحو 35 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية على القبول الموازي ليتم الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج القبول الموازي بإعلان قبول نحو 22 الف طالب وطالبة على مستوى جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه نستعرض الان امام حضراتكم بالخطوات طرق الحصول على تلك النتائج، حيث قد أتاحت جميع الجامعات العراقية إمكانية الاستفسار عن تلك النتائج ومعرفتها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نبدأ الان فى عرضه و امام حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع الان امام حضراتكم بالخطوات طريقة الحصول والاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل الكترونياً فى جميع المحافظات العراقية وذلك على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام حتى تكون أمامكم النتائج على الفور
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
مصاريف الجامعات العراقية
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.
- كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.
- كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.
- التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.
- كلية القانون 600.000 دينار عراقي.
- الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.
- الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.
- المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.
- المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.
- بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج القبول الموازي 2022/2022 برابط مفعُل من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات برقم الامتحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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