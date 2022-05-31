نتائج القبول الموازي 2022/2022 برابط مفعُل من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي 2022/2022 برابط مفعُل من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات نبدأ الان فى استعراضها أمام حضراتكم حيث شكلت حول تلك النتائج مؤخراً ارتفاع كبير فى عمليات بحث جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عنها بعدما ان تصدرت في جميع المواقع لذا ومن خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز سنتابع الان خطوات الحصول على تلك النتائج الان

نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي 2021/2022 شكل حولها عمليات البحث على جوجل ارتفاعا كبير حيث يعتبر نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، حيث قد تقدم بشكل مؤخر نحو 35 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية على القبول الموازي ليتم الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج القبول الموازي بإعلان قبول نحو 22 الف طالب وطالبة على مستوى جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه نستعرض الان امام حضراتكم بالخطوات طرق الحصول على تلك النتائج، حيث قد أتاحت جميع الجامعات العراقية إمكانية الاستفسار عن تلك النتائج ومعرفتها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نبدأ الان فى عرضه و امام حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان امام حضراتكم بالخطوات طريقة الحصول والاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل الكترونياً فى جميع المحافظات العراقية وذلك على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون أمامكم النتائج على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية