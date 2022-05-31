نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر لنتائج” بوابة التعليم الأساسي “نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني “2022 خطوات الاستعلام برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف معنا من خلال موقعنا على بوابة التعليم الأساسي الترم الثاني 2022 حيث يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والتلاميذ عن رابط موقع بوابة التعليم الأساسي وذلك من أجل التعرف على درجات الطلاب في مراحل النقل المختلفة حيث تستطيع الآن أن تستعلم عن النتيجة بكل سهولة ويسر عبر رابط الموقع وذلك بعد اعتماد النتائج في سنوات النقل وهي المرحلة الابتدائية والإعدادية ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الاسم ورقم الجلوس حيث إن وزارة التربية والتعليم المصرية قد أصدرت هذا الموقع من أجل التعرف على درجات الطلاب وعبر موقعنا سوف تتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج بوابة التعليم الأساسي الترم الثاني 2022 وكذلك رابط الموقع تابع معنا.

بوابة التعليم الأساسي الترم الثاني 2022

عن طريق موقع بوابة التعليم الأساسي الترم الثاني 2022 سوف تتمكن عزيزي الطالب أو ولي الأمر من التعرف على نتائج الطلاب بكل سهولة ويسر حيث وفرت وزارة التربية والتعليم المصرية هذا الموقع من أجل التسهيل على أولياء الأمور وتوفير الوقت والجهد عليهم حيث يتم عبر هذا الموقع عرض نتائج الطلاب في سنوات النقل والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أيضا أطلقت منصة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عن طريق تسجيل الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب وبعدها سوف تتمكن من الحصول على النتيجة بشكل مباشر.

بوابة التعليم الأساسي القاهرة

حيث يتم من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي القاهرة الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 وكذلك نتائج الصف الخامس الابتدائي أيضا الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي والصف الأول الإعدادي وأيضا الصف الثالث الإعدادي وعبر هذا الموقع يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس والآن سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام وهي كما يلي:

أولا توجه إلى رابط موقع بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة.

اختار نتائج الطلاب مراحل النقل.

اختر المرحلة الدراسية التي يدرس بها الطالب.

سجل الرقم القومي.

اكتب رقم الجلوس.

يجل اسم الطالب بطريقة صحيحة.

تأكد من أن كل المعلومات المكتوبة صحيحة.

بعدها اضغط عرض النتيجة.

الآن سوف تجد بيان الدرجات.

وبذلك تكون قد تعرفت على بوابة التعليم الأساسي الترم الثاني 2022

بوابة التعليم الأساسي الترم الثاني 2022 هو أكثر ما يتم البحث عنه الآن حيث من خلال هذا الموقع سوف يتمكن طلاب مراحل النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي من الاستعلام عن نتائج الطلاب بكل سهولة ويسر وذلك للطلاب المتواجدين في محافظة القاهرة أما عن المحافظات المتبقية يتم الاستعلام عن النتائج الخاصة بالترم الثاني عن طريق البوابة الإلكترونية المتواجدة عبر الإنترنت والتابعة لمديرية التربية والتعليم الخاصة بها.

رابط نتائج بوابة التعليم الأساسي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الموقع سوف تتمكن من الحصول على نتائج الطلاب بشكل سهل وبسيط ويمكنك ذلك من خلال التوجه إلى الموقع وكتابة بيانات الطالب والتأكد من أنها مسجلة بشكل صحيح وبعدها سوف تتمكن من الضغط على عرض النتائج وذلك الرابط مخصص لنتائج الطلاب في محافظة القاهرة بينما يمكنك أن تستعلم عن نتائج الطلاب في المحافظات الأخرى عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها المحافظة.