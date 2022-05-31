نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبروك النجاح رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق في جميع المحافظات أستخرج نتيجتك الآن من موقع ناجح وموقع نتائجنا وعبر موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق . حالة من الذعر والقلق والتوتر يشعر بها حاليا الأف الطلاب والطالبات من طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق بعد الانتهاء من أداء الاختبارات. خاصة بعدما قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان رسميا عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 التي يمكن للطلبة والطالبات الحصول عليها واستخراجها إلكترونيا وبكل سهوله. بخطوات سهله وبسيطة يستطيع أولياء الأمور والطلبة استخراج النتائج على هيئة ملف pdf بدون مجهود. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول في العراق بجميع المحافظات. فتابعوني أعزائي الطلبة والطالبات للتعرف على كافة التفاصيل. مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق دائما.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق

يبحث الأف الطلبة والطالبات من الصف السادس الابتدائي عن رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق . للتعرف على نتائجهم والاطمئنان على مستقبلهم العلمي والدراسي. الآن يمكن لجميع الطلبة والطالبات أستخراج نتائجهم من جميع المحافظات مثل محافظة دهوك وميسان وبابل والبصرة ومحافظة ذي قار والرصيف وكربلاء وكركوك. وأيضا محافظة الميثان ومثني وديالي ونينوي والكرخ 1 والرصافة والنجف وذي قار. ومحافظة أربيل والقادسية وصلاح الدين والسليمانية. وهذه هي نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي إلكترونيا عن طريق شبكة الأنترنت.

الرسمي إلكترونيا عن طريق شبكة الأنترنت. من الصفحة الرئيسية للموقع أختر نتائج السادس الابتدائي 2022 .

سوف يطلب منك الموقع إدخال أسم الطالب ورقم المقعد الخاص به. يجب عليك كتابة هذه البيانات وإدخالها بشكل صحيح.

أضغط على خيار الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 .

. سوف تظهر لك على الفور نتيجة الطالب الذي استعملت عنه على هيئة ملف pdf.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية العراقية بأن نسب النجاح هذا العام وصلت إلى 90% فهذه النسبة أعلي من الأعوام السابقة. وهذا يعني أن نسب الرسوب هذا العام قليلة جدا وأن أغلب الطلبة والطالبات ناجحين. كما أعلنت الوزارة أيضا أن نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 أصبحت متاحة الآن بشكل رسمي على موقع الوزارة. وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات.

الآن يمكن لجميع الطلبة والطالبات الدخول إلى رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق المرفق بداخل هذا المقال. وأتباع الخطوات المذكورة بشكل صحيح لاستخراج النتائج بكل سهوله. حيث وفرت وزارة التربية العراقية رابط إلكتروني عن طريق شبكة الأنترنت يستطيع من خلاله الطالب والطالبة استخراج النتائج بكل سهوله وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المدرسة. حرصا من الوزارة على سلامة الطلاب والحفاظ عليهم من العدوي بفيروس كورونا. نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتفوق دائما ونتمنى لكم مستقبل دراسي متميز.