لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية برقم الامتحاني PDF

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية برقم الامتحاني نستعرضها في ظل بحث نحو مايقرب الى 22 الف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية عن نتائجهم بعد ان اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان ظهور نتائج القبول الموازي بقبول نحو 22 ألف طالب وطالبة من أصل 35 ألف طالب سبق لهم التقديم على القبول الموازي، عليه نستعرض ونوافيكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى جميع المحافظات العراقية

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 يبحث عنه عدد كبير من الطلاب والطالبات حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن قبول 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية بعدما صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اعلان ظهور تلك النتائج على شكل ملفات pdf لأجل طرح إمكانية الاستعلام عن تلك النتائج على شكل الكتروني بالاسم الرباعي ورقم الامتحان فى جميع المحافظات العراقية على شكل نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 20221/2022 بامكانكم اجراء الاستعلام عنها فى جميع المحافظات العراقية برقم الامتحاني فقط وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل جاء كالتالي:-

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية