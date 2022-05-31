الفلبين تستدعى دبلوماسيًا صينيًا احتجاجًا على مضايقات سفنها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية فى الفلبين، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت دبلوماسيًا صينيًا رفيع المستوى فى الشهر الماضى، للاحتجاج على مضايقة لمركب أبحاث بحرية من سفينة لخفر السواحل الصينى فى المياه الإقليمية الفلبينية، على حد وصفها.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الخارجية الفلبينية إنها تنظر فى تقارير حول "وجود مراكب لخفر سواحل دولة أجنبية فى محيط ريد بنك"، حيث غرق مركب صيد فلبينى فى 2019، ما أثار موجة غضب فى الداخل.

ويأتى الكشف عن الواقعة تزامنًا مع إعلان مانيلا احتجاجها الدبلوماسى على فرض بكين "الأحادى لوقف للصيد مدته ثلاثة أشهر ونصف الشهر" قرب جزر سبراتلى المتنازع عليها، على حد وصف الخارجية الفلبينية.

وقالت الخارجية الفلبينية إنها فى 13 من أبريل الماضى، استدعت مسؤولاً رفيع المستوى لدى سفارة الصين فى مانيلا، للاحتجاج على المضايقة التى تعرضت لها "آر فى ليجند" التى كانت تجرى بحثًا علميًا بحريًا مرخصًا.

وفى بيان منفصل، قالت مانيلا إنها جددت "احتجاجها على ممارسة الصين السنوية، بعد إعلان حظر للصيد فى مناطق تتجاوز إلى حد بعيد حقوق الصين البحرية القانونية".