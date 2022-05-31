وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الخارجية الفلبينية إنها تنظر فى تقارير حول "وجود مراكب لخفر سواحل دولة أجنبية فى محيط ريد بنك"، حيث غرق مركب صيد فلبينى فى 2019، ما أثار موجة غضب فى الداخل.
ويأتى الكشف عن الواقعة تزامنًا مع إعلان مانيلا احتجاجها الدبلوماسى على فرض بكين "الأحادى لوقف للصيد مدته ثلاثة أشهر ونصف الشهر" قرب جزر سبراتلى المتنازع عليها، على حد وصف الخارجية الفلبينية.
وقالت الخارجية الفلبينية إنها فى 13 من أبريل الماضى، استدعت مسؤولاً رفيع المستوى لدى سفارة الصين فى مانيلا، للاحتجاج على المضايقة التى تعرضت لها "آر فى ليجند" التى كانت تجرى بحثًا علميًا بحريًا مرخصًا.
وفى بيان منفصل، قالت مانيلا إنها جددت "احتجاجها على ممارسة الصين السنوية، بعد إعلان حظر للصيد فى مناطق تتجاوز إلى حد بعيد حقوق الصين البحرية القانونية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلبين تستدعى دبلوماسيًا صينيًا احتجاجًا على مضايقات سفنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.