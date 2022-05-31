ارتفاع كبير فى معدل التضخم بـ منطقة اليورو

جدة - نرمين السيد - وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبى، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.1% على أساس سنوى خلال شهر مايو بعد ارتفاعها بنسبة 7.4% خلال شهر أبريل الماضى، فيما كانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع التضخم بنسبة 7.6% فقط خلال مايو.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى وضع ضغوط على أسعار المنتجات النفطية أدت إلى تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، ليُصبح بذلك المحرك الرئيسى وراء ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 39.2% مقارنة بـ37.5% فى أبريل.

وكشف تقرير المكتب عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8% على أساس شهرى خلال مايو، فيما صعد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسى الذى يستثنى الفئات الأكثر تقلبًا من المنتجات الغذائية والطاقة بنسبة 3.8% على أساس سنوى فى مايو بعد ارتفاعه بنسبة 3.5% فى أبريل، بينما كانت توقعات الاقتصاديين تُشير إلى ارتفاعه بنسبة 3.5% فقط.

ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر التضخم فى منطقة اليورو فى اتجاهه التصاعدى خلال الأشهر المقبلة، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والطاقة بسبب الحرب الروسية فى أوكرانيا.

يذكر أن تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب وعمليات الإغلاق فى الصين تتسبب أيضًا فى زيادة الضغط التصاعدى على معدلات التضخم.