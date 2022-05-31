حريق هائل فى منشأة للمواد الكميائية بولاية نبراسكا الأمريكية- فيديو

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق هائل فى شركة كيماويات وسط مدينة أوماها التابعة لولاية نبراسكا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى إجلاء السكان الذين يعيشون فى الأحياء المجاورة، حسبما أكدت تقارير إعلامية أمريكية.





ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز"، كان الحريق والدخان شديدين، حيث تمت رؤية دخان أسود كثيف يتصاعد من المبنى على بعد أميال، وأظهرت مقاطع فيديو نشرت بمواقع التواصل الاجتماعى ألسنة اللهب الهائلة تتصاعد من المبنى، بينما واصل رجال الإطفاء محاولاتهم للسيطرة على الحريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصوات انفجارات سُمعت قادمة من المبنى بسبب احتراق خزانات البروبان والمواد الكيميائية الأخرى داخل كلية "نوكس كريت"، الواقعة فى شارع 20 الجنوبى، لافتة إلى أن الحريق اندلع فى الساعة الـ7 مساء بالتوقيت المحلى، دون معرفة سبب اندلاعه.

ووفقًا لما نقلته "فوكس نيوز"، فقد أوضح مسؤولون بإدارة إطفاء أوماها، أن جدران المبنى بدأت فى الانهيار، فى حين أنه وحتى الآن، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان أى شخص فى المبنى عندما بدأ الحريق.

ومن جانبها، أعلنت إدارة إطفاء أوماها أنها أتاحت المساعدة للسكان الذين أُجبروا على الإخلاء بسبب الحريق الكبير، وكتبت: "عندما أوصينا بالإخلاء، فتحنا مركز كولومبوس المجتمعى فى 1523 جنوب شارع 24"، ونبهت الإدارة المواطنين إلى أنه "إذا كنت بحاجة إلى مكان لإيواء، فالرجاء الذهاب إلى هناك، وسيكون لدينا أيضا الصليب الأحمر لمساعدتك".