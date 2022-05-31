بو صعب نائبا لرئيس البرلمان اللبنانى

جدة - نرمين السيد - وحصل النائب الياس بو صعب على 65 صوتا (الأغلبية المطلقة)، فيما حصل منافسه النائب المستقل غسان سكاف على 60 صوتا، وتم إلغاء صوت واحد وصوت نائبين بورقة بيضاء. وينص الدستور اللبنانى على إجراء الانتخابات على منصب نائب رئيس المجلس بالاقتراع السرى، وبالغالبية المطلقة (50% + 1) من أصوات المقترعين، موضحا أنه إذا لم تتوافر هذه الغالبية فى الجولة الأولى والثانية، تجرى جولة انتخاب ثالثة يكتفى بنتيجتها بالغالبية النسبية (العدد الأكبر من الأصوات)، فيما إذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعتبر منتخبا.

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