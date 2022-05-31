العالم اليوم - وول ستريت تهبط وسط ترقب لمحادثات بين بايدن وباول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:26 مساءً - فتح المؤشران الأميركيان ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز على انخفاض اليوم الثلاثاء بعدما أثارت أسعار النفط المرتفعة والتعليقات بشأن تشديد السياسة النقدية من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مخاوف المستثمرين، فيما تحول التركيز إلى المحادثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 52.37 نقطة أو 0.16 بالمئة عند الفتح إلى 33160.59.

واستهل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات على انخفاض بواقع 7.15 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 4151.09 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 6.41 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 12137.54 نقطة.

من جهة ثانية، قادت الأسهم الألمانية تراجع أسواق الأسهم الأوروبية الثلاثاء، بعدما أثار ارتفاع أكبر من المتوقع في التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، المخاوف من إجراءات متشددة من البنوك المركزية.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم السنوي في منطقة اليورو عن شهر مايو والمنتظر صدورها في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش والمتوقع أن تظهر ارتفاعا قياسيا إلى مستوى 7.7 بالمئة بعد ارتفاعها إلى 7.4 بالمئة الشهر الماضي.

وتصاعدت المخاوف من ارتفاع مطرد في تكاليف الطاقة مع زيادة أسعار النفط بعد أن تعهدت أوروبا بخفض أغلب وارداتها من النفط الروسي. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة في حين انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش.