نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : تسجيل 296 إصابة ولا وفيات بفيروس كورونا خلال أسبوع على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:13 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، دون تسجيل وفيات خلال الأسبوع الوبائي رقم 21 للعام الحالي، الممتد من 21 إلى 29 أيار، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 14066 وفاة، و1696937 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا الأسبوع 1.69بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز الأسبوعي إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 184 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات خلال الأسبوع 3 حالات، والتي غادرت المستشفيات 8 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 7 حالات. وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 1 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 2 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 2 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت صفر بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 1 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 1 بالمئة، وفي إقليم الجنوب "صفر" بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 320 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء التراكمي 1682687 حالة.

كما أشار إلى إجراء 15933 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16819168 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4783859، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4502580، والجرعة الثالثة 658377.

--(بترا)