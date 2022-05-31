وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، فى بيان لها نشر اليوم الثلاثاء، إن الوزيرة الفرنسية كولونا ستعرب عن ترحيبها بالتضامن الاستثنائى الكبير الذى أبداه الشعب البولندى دعما لأوكرانيا، حيث تجلى هذا التضامن فى استقبال عدد كبير من اللاجئين فى البلاد.
كما ستؤكد كولونا على التعاون الوثيق بين باريس ووارسو فى مواجهة هذه الأزمة الكبيرة، وعلى تصميم فرنسا، من منطلق رئاستها الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبى، على تعزيز الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل وعلى جميع المستويات فى مواجهة العملية العسكرية الروسية.
ومن المنتظر أن تتناول المباحثات قضايا الأمن الغذائى وتحديات الاستقلال فى مجال الطاقة فى أوروبا، كذلك مناقشة قضية منطقة غرب البلقان.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن كولونا ستبحث أيضا الاقتراح الخاص بإنشاء "المجموعة السياسية الأوروبية" وهو مقترح قدمه الرئيس الفرنسى فى 9 مايو، إضافة إلى القضايا المتعلقة بسيادة القانون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الخارجية الفرنسية تتوجه إلى بولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.