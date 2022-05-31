وزيرة الخارجية الفرنسية تتوجه إلى بولندا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفرنسية، أن وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا، تعتزم زيارة بولندا اليوم الثلاثاء، حيث تلتقى بنظيرها البولندى زبيجنيو راو، وذلك عقب زيارتها أمس الإثنين، لأوكرانيا.





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، فى بيان لها نشر اليوم الثلاثاء، إن الوزيرة الفرنسية كولونا ستعرب عن ترحيبها بالتضامن الاستثنائى الكبير الذى أبداه الشعب البولندى دعما لأوكرانيا، حيث تجلى هذا التضامن فى استقبال عدد كبير من اللاجئين فى البلاد.

كما ستؤكد كولونا على التعاون الوثيق بين باريس ووارسو فى مواجهة هذه الأزمة الكبيرة، وعلى تصميم فرنسا، من منطلق رئاستها الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبى، على تعزيز الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل وعلى جميع المستويات فى مواجهة العملية العسكرية الروسية.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات قضايا الأمن الغذائى وتحديات الاستقلال فى مجال الطاقة فى أوروبا، كذلك مناقشة قضية منطقة غرب البلقان.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن كولونا ستبحث أيضا الاقتراح الخاص بإنشاء "المجموعة السياسية الأوروبية" وهو مقترح قدمه الرئيس الفرنسى فى 9 مايو، إضافة إلى القضايا المتعلقة بسيادة القانون.