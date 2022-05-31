شنجهاى تتخذ إجراء جديدا بشأن كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت نائبة رئيس البلدية، زونج مينج، إن "سكان شنجهاى الذين يعيشون فى مناطق تعتبر منخفضة الخطورة سيسمح لهم بالتنقل فى أنحاء المدينة بحرية، وهى خطوة رئيسية نحو إنهاء القيود"، مضيفين أنه: "اعتبارا من الأول من يونيو، ستدخل المدينة المرحلة الثالثة، أى مرحلة الاستعادة الكاملة للإنتاج الطبيعى ونظام المعيشة العادى للمدينة".

وأضافت أنه سيتم السماح للمراكز التجارية والمتاجر والصيدليات وصالونات التجميل بالعمل بسعة 75 %، بينما سيتم إعادة فتح الحدائق والمواقع الأخرى ذات المناظر الخلابة تدريجيا، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

جدير بالذكر أنه تم إغلاق المدينة التى يبلغ عدد سكانها 25 مليونا، اعتبارا من أواخر مارس الماضى، عندما أدى انتشار متحور "أوميكرون" إلى حدوث أسوأ تفشى للفيروس فى الصين منذ ظهوره لأول مرة فى البلاد فى أواخر عام 2019.