سول تضع جدرى القرود فى المستوى الثانى من الأمراض المعدية

جدة - نرمين السيد - قررت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، وضع جدرى القرود فى المستوى الثانى من بين المستويات الأربعة فى تصنيف الأمراض المعدية، حيث ينتشر جدرى القرود بسرعة فى جميع أنحاء العالم، على الرغم من من أنه لم يتم رصده بعد فى البلاد.





وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن الوكالة لا تستبعد احتمال تدفق فيروس جدرى القرود وسط الزيادة فى السفر الدولى على خلفية تخفيف قواعد كورونا وفترة حضانة فيروس جدرى القرود. وقد خفضت كوريا الجنوبية مستوى انتشار مرض كورونا من أعلى مستوى إلى ثانى أعلى مستوى فى الشهر الماضي، حيث أظهر الوباء علامات الانحسار.

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