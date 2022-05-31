رئيس الوكالة الدولية‭:‬ أزمة الطاقة أكبر من صدمة السبعينات وأوروبا مهددة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال بيرول فى تصريحات لموقع "شبيجل" الألمانى: "عندما يبدأ موسم العطلات الرئيسى فى أوروبا والولايات المتحدة، سيرتفع الطلب على الوقود، وعندها يمكن أن نشهد نقصًا، على سبيل المثال فى الديزل، أو البنزين، أو الكيروسين، خاصةً فى أوروبا".
وأضاف بيرول أن أزمة الطاقة الحالية "أكبر بكثير" من صدمة النفط فى السبعينيات، وستدوم أيضا لفترة أطول، لافتًا إلى أنه "فى ذلك الوقت كان الأمر يهم النفط فقط، الآن لدينا أزمة نفط، وغاز، وأزمة كهرباء فى آن واحد".
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