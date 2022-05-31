العالم اليوم - وزيرة التخطيط: مصر تتطلع لزيادة مساهمة قطاع الصناعة بـ20%

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 03:21 مساءً - قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد في لقاء خاص مع "اقتصاد دوت الخليج"، على هامش توقيع الشراكة الصناعية التكاملية مع الإمارات والأردن إن مصر تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 20% سنويا.

وأوضحت "السعيد" أن الشراكة مع الإمارات والأردن قد ترفع مستهدف إنتاج القمح في مصر من 65% إلى ما يتراوح بين 70 و80%.

كشفت كل من الإمارات ومصر والأردن، في أبوظبي عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

جرى الإعلان عن تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

وتم توقيع الشراكة بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

وقام بالتوقيع على الشراكة كل من يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، وسلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية.