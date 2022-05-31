نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا بغداد” تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2022 في العراق في المقال التالي
يهتم عدد كبير من المواطنين من مستفيدي رواتب المتقاعدين في العراق في مختلف المحافظات في هذا التوقيت بالتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2022، وذلك بالتزامن مع نهاية شهر مايو الجاري، وفي هذا الاطار فقد حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطرح كافة التفاصيل الخاصة بصرف رواتب مستفيدي فئة التقاعد في العراق لشهر مايو الجاري، وكيفية صرف الرواتب من قبل هذه الفئات، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض أبرز ما اعلنت عنه وزارة العمل العراقية بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين في هذا الشهر 2022.
صرف رواتب المتقاعدين في العراق هذا الشهر 2022
وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رسميا خلال الساعات الأخيرة بداية صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر حزيران 2022ذ حيث نجد أن المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران قد اعلنت تفاصيل صرف الرواتب الخاصة بالمستفيدين من خلال بيان أطلقته خلال الساعات الماضية، والتي صرحت بأن الدائرة وبإشراف مباشر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبدالستار قد عملت على الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بصرف الرواتب الخاصة بالعمال المتقاعدين المضمونين لديها، وذلك بناء على الموعد الشهري الخاص بصرف رواتب المستفيدين.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر مايو 2022
وبناء على الموعد المحدد رسميا من قبل وزارة العمل العراقية في كل شهر لكي يتم صرف رواتب المتقاعدين في الدولة والذي يكون في نهاية كل شهر ميلادي، فقد أعلنت وزارة العمل العراقية أنه قد شهدت الساعات الاخيرة بداية صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في جميع محافظات العراق بشكل عام، والتي تم اطلاقها ابتداءً من الساعة الثانية من مساء يوم الاثنين الموافق 30-5-2022، والتي تستمر الآن ليتم صرف الرواتب بناءً على الضوابط والإجراءات لجميع المستفيدين والتي أكدت عليها وزارة العمل العراقية، حيث يتم صرف الرواتب من خلال المنافذ المخصصة لذلك والتابعة للوزارة في جميع المحافظات، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تخصصها الوزارة لامكانية صرف الرواتب بسهولة في المواعيد المخصص للصرف لجميع الشرائح المستحقة للرواتب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هنا بغداد” تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2022 في العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.