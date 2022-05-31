“هنا بغداد” تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2022 في العراق

يهتم عدد كبير من المواطنين من مستفيدي رواتب المتقاعدين في العراق في مختلف المحافظات في هذا التوقيت بالتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2022، وذلك بالتزامن مع نهاية شهر مايو الجاري، وفي هذا الاطار فقد حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطرح كافة التفاصيل الخاصة بصرف رواتب مستفيدي فئة التقاعد في العراق لشهر مايو الجاري، وكيفية صرف الرواتب من قبل هذه الفئات، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض أبرز ما اعلنت عنه وزارة العمل العراقية بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين في هذا الشهر 2022.

صرف رواتب المتقاعدين في العراق هذا الشهر 2022

وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رسميا خلال الساعات الأخيرة بداية صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر حزيران 2022ذ حيث نجد أن المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران قد اعلنت تفاصيل صرف الرواتب الخاصة بالمستفيدين من خلال بيان أطلقته خلال الساعات الماضية، والتي صرحت بأن الدائرة وبإشراف مباشر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبدالستار قد عملت على الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بصرف الرواتب الخاصة بالعمال المتقاعدين المضمونين لديها، وذلك بناء على الموعد الشهري الخاص بصرف رواتب المستفيدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر مايو 2022

وبناء على الموعد المحدد رسميا من قبل وزارة العمل العراقية في كل شهر لكي يتم صرف رواتب المتقاعدين في الدولة والذي يكون في نهاية كل شهر ميلادي، فقد أعلنت وزارة العمل العراقية أنه قد شهدت الساعات الاخيرة بداية صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في جميع محافظات العراق بشكل عام، والتي تم اطلاقها ابتداءً من الساعة الثانية من مساء يوم الاثنين الموافق 30-5-2022، والتي تستمر الآن ليتم صرف الرواتب بناءً على الضوابط والإجراءات لجميع المستفيدين والتي أكدت عليها وزارة العمل العراقية، حيث يتم صرف الرواتب من خلال المنافذ المخصصة لذلك والتابعة للوزارة في جميع المحافظات، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تخصصها الوزارة لامكانية صرف الرواتب بسهولة في المواعيد المخصص للصرف لجميع الشرائح المستحقة للرواتب.