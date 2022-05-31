هل الحرازات عليها ازاله الآن؟ الأمانة العامة بجدة توضح وتنشر خريطة الأحياء التي عليها إزالة 1443-1444

وفقًا لما يتم الآن من أعمال إزالة للأحياء العشوائية في مجموعة من المناطق المختلفة في المملكة العربية السعودية، يتساءل البعض عن هل الحرازات عليها ازاله أيضًا، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى توفير كافة سُبل الراحة والأمان لجميع المواطنين السعوديين القاطنين بالدولة، لهذا تقوم بإزالة الأحياء العشوائية والعمل على تطوير وتحسين تلك المناطق، حتى تصبح مؤهلة بشكل كبير إلى السكن بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

هل الحرازات عليها ازاله

تم الإعلان بالفعل عن التخلص من الحرازات وإزالتها في جدة، حيث وُجد بعض الأراضي الحكومية بها مخالفات وتعديات، تم تقدير مساحتها نحو ٨.٦ مليون متر مربع، هذا وقد تحدث الإزالة في ظل خطة أمانة جدة للتمكن من تحسين وتطوير المنطقة وإعادة بناء وتشكيل الحي مرة أخرى، بما يتوافق مع تلك الأهداف الموضوعة لمشروع إزالة الأحياء والمناطق العشوائية، حيث العمل على تحقيق رؤية المملكة عام ٢٠٣٠م.

خريطة الأحياء التي عليها إزالة في جدة

يُمكنك معرفة ذلك عبر خريطة جدة الذكية للهدد وبالنسبة للمناطق العشوائية المحدد إزالتها من قبل أمانة جدة، ما يلي:

حي النزلة اليمانية.

حي القريات.

مدينة الفهد.

مدينة الثعالبة.

مدينة المصفاة.

حي غليل، وهي بالفعل تم البدء في الإزالة، وهو حي يقع جنوب جدة.

حي بترومين، وقد تم البدء بالفعل في إزالته، حيث يقع الحي في جنوب مدينة جدة الساحلية.

ما هي المناطق العشوائية في جدة

تتوافر مجموعة من المناطق العشوائية يتم استهدافها ضمن مشروع إعادة هيكلة المناطق العشوائية في مدينة جدة، ومنها الآتي: