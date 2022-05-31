جدة - نرمين السيد - وقال ترودو فى مؤتمر صحفى: "سندخل تشريعا يطبّق بموجبه تجميد على الصعيد الوطنى حيازة الأسلحة الفردية، ويعنى ذلك بأنه لن يعود بالإمكان شراء أو بيع أو نقل أو استيراد الأسلحة الفردية فى أى مكان فى كندا.. أى بعبارة أخرى، سنضع حدا لسوق الأسلحة الفردية"، وفقا لوكالة "فرنس برس" الفرنسية.
يشار إلى أنه منذ عام 2009، ازداد معدل الأسلحة النارية للفرد الموجهة نحو شخص ما بثلاثة أضعاف، بينما ارتفع معدل إطلاق النار بهدف القتل أو الإصابة بخمسة أضعاف، كما ترتبط حوالى ثلثى الجرائم المرتكبة بالأسلحة النارية فى المدن بأسلحة فردية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترودو يقترح قانونا جديدا بشأن حيازة الأسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.