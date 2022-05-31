ترودو يقترح قانونا جديدا بشأن حيازة الأسلحة

جدة - نرمين السيد - وقال ترودو فى مؤتمر صحفى: "سندخل تشريعا يطبّق بموجبه تجميد على الصعيد الوطنى حيازة الأسلحة الفردية، ويعنى ذلك بأنه لن يعود بالإمكان شراء أو بيع أو نقل أو استيراد الأسلحة الفردية فى أى مكان فى كندا.. أى بعبارة أخرى، سنضع حدا لسوق الأسلحة الفردية"، وفقا لوكالة "فرنس برس" الفرنسية.

يشار إلى أنه منذ عام 2009، ازداد معدل الأسلحة النارية للفرد الموجهة نحو شخص ما بثلاثة أضعاف، بينما ارتفع معدل إطلاق النار بهدف القتل أو الإصابة بخمسة أضعاف، كما ترتبط حوالى ثلثى الجرائم المرتكبة بالأسلحة النارية فى المدن بأسلحة فردية.