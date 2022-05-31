تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية بمحافظة واسط العراقية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المديرية ـ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" ـ أن مستشفى الكرامة فى المحافظة سجل أول حالة وفاة بسبب الحمى النزفية، وهى لشخص يبلغ من العمر 50 عاماً.

وتنتقل الحمى النزفية الفيروسية عادة من الحيوانات المصابة إلى البشر عبر الدماء الملوثة واللحوم، كما تنتشر عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى.. وتعيش الفيروسات التى تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية فى البعوض والقوارض والخفافيش، وتشمل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية "حمى الضنك وحمى الإيبولا وحمى لاسا وحمى ماربورج والحمى الصفراء".

يذكر أنه لا يوجد علاج لأنواع الحمى النزفية الفيروسية، لكن توجد لقاحات لعدد قليل منها، لذلك تظل الوقاية أفضل وسيلة لمواجهته إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.