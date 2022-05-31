بوريل يتوقع المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال بوريل بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، "قد يكون هناك مزيد من ردود الفعل القادمة من قادة الاتحاد الأوروبى بشأن مقترحات حزمة العقوبات الأخيرة على روسيا".

وبحسب مصادر إعلامية أخرى، فإن اتفاق الاتحاد الأوروبى لخفض معظم واردات النفط الروسية سيجبر موسكو على عرض الخام بسعر أقل للآخرين.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو جعل الموارد مالية لتغذية الآلة الحربية الروسية أكثر انخفاضا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى اقترح الشهر الماضي، حظر واردات النفط الروسية لكن المقاومة ولا سيما من المجر التى تستورد 65% من نفطها من روسيا عبر خطوط الأنابيب أعاقت الجولة الأخيرة من العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى.

ويعانى الجميع فى أنحاء أوروبا من أزمة ارتفاع التكلفة المعيشية حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى تقليص رغبة بعض دول الاتحاد الأوروبى فى فرض عقوبات قد تضر أيضا باقتصاداتها.