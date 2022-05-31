جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى يفجينى إيفانوف، إن عدد الحوادث العدائية التى وقعت بالقرب من السفارات والبعثات الروسية بالخارج فى الأشهر الأولى من عام 2022، تجاوز الألف "وما زال يتزايد".





وأضاف إيفانوف - فى تصريح اليوم الثلاثاء - "مع بدء العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، زاد بشكل كبير عدد المظاهر الهجومية المختلفة والسلوك العدائى حول السفارات والمكاتب القنصلية الروسية بالخارج من حوالى 300 حادث فى عام 2021 إلى أكثر من 1000 حادث فى الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام"، مشيرا إلى أن عدد هذه الحوادث فى ازدياد. وأوضح الدبلوماسى الروسى أن هذا الأمر يؤدى إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير فى مجال ضمان أمن البعثات الدبلوماسية، لافتا إلى أن بلاده اتخذت تدابير إضافية لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية بالخارج وأمن الموظفين وأفراد أسرهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: بعثاتنا الدبلوماسية تعرضت لأكثر من ألف حادث فى 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.