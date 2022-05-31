كورونا يسجل 6.289 مليون وفاة و529 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 529.4 مليون حتى صباح اليوم، بينما تجاوز عدد اللقاحات الموزعة 11.39 مليارًا.





وتشير أحدث بيانات موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى تسجيل 529.370 مليون إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالى الوفيات 6.289 مليون حالة. فيما بلغ عدد الجرعات من اللقاحات الموزعة حول العالم 11.392 مليار جرعة.

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