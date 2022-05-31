إسلام آباد توقع هدنة لإطلاق النار مع طالبان باكستان

وحسبما نقلت وسائل إعلام رسمية، قال مسؤول بارز على صلة بالتطورات، إنه جرى "الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى"، موضحًا أن المباحثات شهدت تبادل الجانبان المطالب، ومطالبة حركة طالبان بتطبيق رؤيتها للشريعة فى منطقة مالاكاند، إلا أنه أكد أن إسلام آباد لم توافق على هذه المطالب بعد.
وكان من المقرر أن ينتهى وقف إطلاق النار، أمس الإثنين، حيث أوضح أمير رانا، المحلل الأمنى ومدير المعهد الباكستانى لدراسات السلام: "حركة طالبان لا تزال تمثل تهديدًا حتى بعد نزع سلاحها وإعادة دمجها فى المسار الرئيسى".
وبحسب التقارير الأممية، فإن حركة طالبان باكستان مظلة تضم بداخلها أكثر من 12 جماعة مسلحة فى باكستان، علاوة على أن الحركة مسؤولة عن نحو 80 ألف قتيل خلال عقدين من العنف.
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