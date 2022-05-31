يونيسف: مقتل 13 طفلا فلسطينيا فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أكد بيان لمديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الإقليمية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، اليوم الثلاثاء، مقتل 13 طفلاً فلسطينيًا فى الضفة الغربية منذ يناير 2022.





وقال المسؤولة الأممية إن هذا يعنى أن "13 حياة قصمت باكرًا، 13 حلما قد تحطم"، مؤكدة أن "الطفل هو طفل، ويجب حماية حقوقه من قبل كافة الأطراف". ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، دعت أديل خضر إلى تجنب استهداف الأطفال، قائلة: "لا يجب مطلقًا تعريض الأطفال للأذى أو العنف". وكررت اليونيسف دعوتها لحماية الأطفال، فى جميع الأوقات، وفى كل مكان.

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