العالم اليوم - عقيلة صالح يدعو الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من سرت

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:15 مساءً - دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من مدينة سرت، فيما قال رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشأغا إنه ملتزم بمباشرة الأعمال دون اللجوء للعنف.

وخلال اجتماع المؤسسات السيادية في مدينة سرت، قال صالح: "ندعو الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من مدينة سرت وتقديم الميزانية لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "أكرر دعوتي للنائب العام وكل الأجهزة الرقابية لتحمل المسؤولية لفرض الاستقرار".

وأشار إلى أن "المصرف المركزي يجب أن يدار من مجلس الإدارة طبقا للقانون ولا يحق للمحافظ الانفراد بالقرار"، داعيا إلى "إلغاء مركزة القرار".

من جهته، ذكر باشأغا أن "ليبيا كلها عاصمة ولا تفريق بين مدينة وأخرى لذلك سنباشر أعمالنا من مدينة سرت"، مشددا على أن "الحكومة الليبية ملتزمة بمباشرة أعمالها دون اللجوء للعنف ضد أي خصم".

وتابع: "كل ألوان الطيف السياسي مشاركة في هذه الحكومة، وستكون حكومة لكل الليبيين".

كما كشف رئيس الحكومة المكلف من البرلمان أنه في مقترح الميزانية "تمت مراعاة الترشيد في الإنفاق وتقليص باب الميزانية التسييرية وإلغاء باب الطوارئ لمكافحة الفساد".

وأردف قائلا: "بقاء الدولة دون ميزانية معتمدة لسنوات فتح الباب للفساد".