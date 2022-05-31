طريقة تقديم اعتراض على حساب المواطن ومدة التقديم علية

طريقة تقديم اعتراض على حساب المواطن، إن برنامج حساب المواطن يعد من أهم برامج الدعم للمواطنين السعوديين، ويسعى البرنامج إلى رفع فعالية الدعم الحكومي لدى المواطنين في المملكة العربية السعودية، كما يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة والمتعددة، ويعمل البرنامج على توفير الدعم المادي للمواطنين، وهذا يتم بناء على حسب مستوى تأهيل كل فرد، ويتم تحديد قبول المواطن بناء على مجموعة من المعايير التي حددها البرنامج، ويقوم الفرد بالتقديم من خلال منصة حساب المواطن على الانترنت ثم الموافقة على شروط البرنامج، ويستطيع المواطن تقديم اعتراض على أهلية القبول في البرنامج وهذا عن طريق خدمات موقع برنامج حساب المواطن على الانترنت.

طريقة تقديم اعتراض على حساب المواطن:

أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية منذ يوم الجمعة الماضي الموافق 27 مايو بالإعلان عن تلقي طلبات الاعتراض للمواطنين الغير مؤهلين للحصول على دعم البرنامج، ويتم تقديم طلب الاعتراض وفقا للخطوات الأتية:

في البداية يقوم الفرد بالذهاب إلى منصة برنامج حساب المواطن السعودي الرسمية.

ثم يقوم بكتابة اسم المستخدم، وبعدها كلمة السر وذلك بهدف تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

بعد ذلك قم بالنقر على “أمر التأهيل” والموجود أعلى الشاشة الرئيسية للمنصة.

ثم بعد ذلك عليك تحديد سبب الاستبعاد من البرنامج.

أيضا يشترط عليك قراءه التحذير المكتوب أمامك في البرنامج.

كذلك عليك إرسال الاعتراض.

كما تستطيع اختيار نوع المرفق.

شرط أساسي أن تقوم بكتابة كافة البيانات بشكل سليم.

ثم يجب عليك التأكد من صحة المعلومات.

انقر على أيقونة “استعراض الملف”.

يشترط عليك تحديد المرفقات وذلك عبر التخزين المحلي.

في النهاية اضغط على رفع الملف.

مدة التقديم على أهلية القبول في البرنامج:

صرح برنامج حساب المواطن السعودي أن المواطن يمكنه تقديم طلب الاعتراض على أهلية حساب المواطن خلال مده لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ إصدار الدفعة الأخيرة، ولقد قام البرنامج بعمل عدد من التحديثات خلال الفترة الأخيرة والتي تسهل على المواطن قيامه بتقديم الاعتراض، وكذلك يتمكن من معرفة أسباب المنع والتي يتم فيها إيقاف صرف الدفعة لعدد من المستفيدين، وأيضا من التحديثات أنه أصبح من الإمكان التقديم على هذا الاعتراض إلكترونياً حيث لم يكن من الممكن التقديم عليه سابقاً.