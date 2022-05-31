نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022 الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الإعدادي ونرفق لكم عبر موقع ثقفني لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس، في اختبارات نهاية العام الدراسي 2021-2022 ، والتي جاء نسبة النجاح العامة فيها 78.83 %، وقد تم الاعتماد بحضور نائب المحافظ عمرو البشبيشي و وكيل وزارة التربية والتعليم السيد/ محمد عبد الله وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والتعليمة، وتم تهنئة الطلاب العشر الأوائل في نتيجة شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي التي يمكن الاستعلام عنها من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 مايو.

أوائل نتيجة الإعدادية كفر الشيخ 2022

أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوي المراكز والقري ضمن نتيجة الإعدادية كفر الشيخ 2022 تم الإعلان عنهم خلال وقائع اعتماد النتيجة، وأعلنت مديرية التربية والتعليم من خلال الخدمات الإعلامية كافة الأسماء وهم:

آية السعيد مصطفى جمال شلبي ت أ 279.5، إدارة سيدى سالم .

أول مكرر فاطمة محمد عبد المنعم، المنشأة الكبرى بنات 279.5، إدارة قلين .

الثاني: ياسمين محمد عبد الرازق، الشهيد محمد هاشم 279، إدارة قلين.

الثاني مكرر: محمد أحمد عبد النبي، سيدى سالم ع بنين 279، إدارة سيدى سالم.

الثاني مكرر : الزهراء السيد يوسف، الشهيد أحمد الجندي 279، إدارة قلين.

الثاني مكرر: سهيلة السيد عطية، الشهيد محمد هاشم 279، إدارة قلين.

الثانى مكرر: مصطفى إبراهيم القصاص، الشهيد عزت القاضي 279، إدارة دسوق.

الثاني مكرر: مريم سرحان الدبور الغنيمي الإعدادية 279، إدارة قلين.

الثاني مكرر: رشا شاهر على المعلم إبراهيم، الإعدادية 279، إدارة شرق كفر الشيخ.

الثاني مكرر: عمرو محمد رزق، الشهيد أحمد هلال 279 ، إدارة قلين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

أعبن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين أن الطلاب من تقدموا إلى الاختبارات النهائية في امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022، قد بلغ عددهم 60 ألف و 2018 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الغائبين لمن لم يحضروا الاختبارات هو 502 طالب، وبالتالي فإن عدد الطلاب من خاضوا الاختبارات بالفعل كان 60310 طالب وطالبة.

عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الدور الأول من الامتحانات 47276 طالب وطالبة ونسلة النجاح العامة هي 78.83 %، وقام سيادة المحافظ بتوجيه التهنئة للطلاب الناجحين بالأخص العشرة الأوائل منهم، ولأولياء ألأمور متمنيا دوام النجاح والتوفيق، وحثهم على الاستمرار في بذل الجهد والحفاظ على التفوق وتحقيق أعلى الدرجات.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كفرالشيخ

أعلن مديري مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ أن ترتيب الإدارات التعليمة من حيث نسب النجاح هو:

إدارة بيلا التعليمية

إدارة قلين

إدارة سيدي غازي

إدارة شرق كفرالشيخ.

إدارة دسوق

إدارة غرب

إدارة الحمول

إدارة الرياض

سيدي سالم التعليمية

بطليم

مطوبس

برج البرلس التعليمية

من خلال موقع ثقفني يمكن متابعة روابط نتائج الإعدادية 2022 ومنها محافظة كفر الشيخ.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

نشرت مديرية التربية والتعليم ومحافظة كفر الشيخ رابط أخر للنتيجة لكنه من شدة البحث تعطل ألوصول له.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022