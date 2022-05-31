نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر تحديث أسعار الوقود في الأردن شهر يونيو 2022 أرتفاع النفط عالمياً يجبر الحكومة لرفع الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الوقود في الأردن شهر يونيو 2022، من أهم الأخبار التي يترقبها المواطنون في الأردن خلال الساعات القليلة القادمة قبل أن يتم الإعلان الرسمي للأسعار المحدثة لشهر حزيران 2022، والتي تشير كافة التوقعات إلي أنها سوف تكون مرتفعة عن أسعار شهر مايو الجاري، بنسبة لن تقل عن 3% وممكن أن تصل إلي إرتفاع يقارب 5%، ويترقب المواطنون اجتماع لجنة تحديد أسعار المشتقات البترولية برئاسة المهندسة أماني العزام، لتحديد الأسعار التي سيتم التعامل بها بداية من شهر يونيو القادم.

كافة المؤشرات تقول أن الأسعار المنتظرة، سوف تكون أعلى من الأسعار المعمول بها الآن نظراً لارتفاع سعر خام برنت عالمياً فوق 120 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر للنفط منذ شهرين على الأقل وكذالك إرتفاع أسعار البنزين عالمياً، فقد سجل سعر طن البنزين أوكتين 90 فوق 1200 دولار للطن.

أسعار الوقود في الأردن شهر يونيو 2022

تفرض الحكومة الأردنية ضرائب مقطوعة على البنزين بدرجاته المختلفة، فبنزين أوكتين 90 عليه 37 قرش لكل لتر، أما بنزين 95 فيتم دفع ضريبة عليه بقيمة 57.5 قرش لكل لتر، والكاز يتم دفع 16.5 قرش على كل لتر، وفيما يلي الأسعار المعمول بها قبل قرار لجنة التسعير اليوم الثلاثاء، والتي ستكون الأسعار الرسمية لشهر يونيو القادم.

النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للأسبوع الرابع من شهر أيار 2022https://t.co/f9jQDIHwtq pic.twitter.com/dMMhirA4jy — وزارة الطاقة والثروة المعدنية (@MEMRJO) النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للأسبوع الرابع من شهر أيار 2022https://t.co/f9jQDIHwtq pic.twitter.com/dMMhirA4jy — وزارة الطاقة والثروة المعدنية (@MEMRJO) May 30, 2022

أسعار البنزين في الأردن

بنزين 90 885 فلس / لتر بنزين أوكتين 95 1120 فلس/ لتر الديزل 650 فلس/ لتر الكيروسين 650 فلس / لتر أسطوانة الغاز –

أسعار الوقود في الأردن شهر يونيو 2022

سوف نوافيكم بالأسعار الرسمية فو نشرها من قبل لجنة تسعير الطاقة الأردنية خلال الدقائق القادمة

التوقعات لأسعار البترول خلال الفترة القادمة

يتوقع خبراء الطاقة والاقتصاد أن تواصل أسعار الطاقة ارتفاعاتها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد قرب إصدار قرار من الاتحاد الأوروبي بحظر أستيراد الغاز والبترول الروسي، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وسجل خام برنت اليوم في الأسواق العالمية 122 دولار للبرميل، وهو ما يعزز التوقعات برفع الأسعار خلال الفترة القادمة.

وزارة الطاقة والمعادن الأردن

تعمل وزارة الطاقة والمعادن في الأردن على العمل على توفير المشتقات البترولية داخل الأردن، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج والتي تعتمد بشكل قاطع على البترول ومشتقاته، الوزارة وهي الجهة التي سوف تقرر الأسعار الدورية للمنتجات البترولية في الأردن.