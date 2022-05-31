بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجانى هاتفيا سبل تنمية الشراكة الثنائية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الهاتفى المسائل المتعلقة بتنمية الشراكة الثنائية بين البلدين والعمل على استمرار التواصل الحالى بينهما.

كما ناقش الجانبان القضايا الرئيسية للتعاون الثنائى فى المجالين التجارى والاقتصادى، بالإضافة إلى التأكيد على حملة ثنائية لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الأذرية والتى تشمل نتائج الزيارة الرسمية لرئيس أذربيجان إلى موسكو فى فبراير الماضى.

وأشار الكرملين أيضا إلى أن الرئيسين اتفقا على الحفاظ على اتصالات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات.