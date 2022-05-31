الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء، مناطق فى محافظة "جنين" الواقعة فى شمال الضفة الغربية، واعتقلت 11 فلسطينيًا، من بينهم فتيان، من مناطق متفرقة أخرى من المُحافظات الفلسطينية.





وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها وسيرت آلياتها العسكرية فى شوارعها فى خطوة استفزازية، وشنت حملات تمشيط واسعة ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، فيما نصبت تلك القوات حاجزا عسكريا بين بلدة برقين وكفر قود، وقامت بإيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق فى بطاقات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

وفى مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم "قلنديا" الواقع خارج جدار الفصل العنصرى فى شمال المدينة، فيما اعتقلت شابا آخر من بلدة "العيزرية" جنوب المدينة، واعتقلت قوات الاحتلال فتيين (16 عامًا) من مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.. وتم اعتقال فلسطينيين آخرين من الخليل أحدهما على حاجز "الكونتينر" شرق بيت لحم، والآخر من بلدة "دورا" جنوبًا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصطفى حسين بنى عودة (47 عامًا) من "طوباس" فى شمال شرق الضفة بعد أن عاثت فى منزله خرابًا، كما تم اعتقال شاب من محافظة "طولكرم" الشمالية الغربية، وشابين آخرين من بلدة "جفنا" وقرية "بيت ريما" فى ريف مُحافظة رام الله والبيرة الواقعة فى وسط الضفة، والتى توجد بها كل المؤسسات والوزارات الفلسطينية وكل مكاتب الجهات الدولية العاملة فى الضفة الغربية.

كذلك، تم اعتقال شاب آخر من حى الأرصاد فى مدينة نابلس التى تعتبر أسخن مناطق الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الآونة الأخيرة، لا سيما فى ظل الاعتداءات المُتكررة من المُستوطنين.