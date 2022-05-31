زيلينسكى: الجيش الروسى وصل إلى أقصى قوته فى دونباس

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، خلال كلمة عبر الفيديو مساء أمس الإثنين، أن الجيش الروسى يحاول جمع قوات ساحقة للمزيد من الضغط على القوات الأوكرانية، لافتًا إلى مدن "سيفييرودونيتسك، وليسيشانسك، وباخموت، وأفديفكا، وكوراخوف، وسلوفيانسك"، أهداف رئيسية للجيش الروسى فى المنطقة.
كما أشار الرئيس الأوكرانى إلى وجود قصف فى مدينة خاركيف، وفى منطقة سومى، فى شمال شرق البلاد.
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