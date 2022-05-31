أول تصريح لـ نبيه برى بعد انتخابه رئيسا للبرلمان اللبنانى

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إلى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الإنقاذ والتغيير، معتبرًا أن أى خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات على اختلافها وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق.





جاء ذلك فى كلمة ألقاها اليوم فى مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسًا للمجلس النيابى لولاية جديدة بأغلبية مطلقة من الجولة الأولى للانتخابات، إذ حصل على 65 صوتا من بين أصوات 128 نائبا.

وأكد أنه من المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم "التحديات" الملقاة على عاتقهم، فى زمن لن يحظوا فيه بما وصفه بترف المناورة، خصوصا وأن ما أسماه "سلاح التعطيل" المتوافر بين أيديهم، لن يفضى سوى إلى "جريمة كبرى" بحق الوطن، الذى بات "يحتضر" بشهادة الجميع -على حد ما ورد بكلمته.

وخاطب النواب بالقول: "لنكن 128 مؤيدا لإنجاز الاستحقاقات الدستورية فى موعدها وللانتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة إلى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بدولة مدنية، و128 رافضا للفراغ فى أى سلطة، وللتنازل أو المساومة حول ثروات لبنان تحت أى ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط.

وقال برى فى كلمته: "سأحترم وأعمل بهدى كل رأى أو نقد بناءً وسوف ألقى خلفى كل إساءة وسنلاقى الورقة البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة ويد ممدودة للجميع للتعاون المخلص من أجل إنقاذ لبنان".