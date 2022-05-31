وزيرا الخارجية الأمريكى والسعودى يبحثان تعزيز الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ونظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الهدنة فى اليمن وتمديدها، وذلك خلال اتصال هاتفى، حسبما أعلنت السفارة الأمريكية بالرياض.





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