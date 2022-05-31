العالم اليوم - "الطفلة المعجزة".. المصرية هنا جودة تكشف سر الإنجاز القاري

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:18 مساءً - تواصل نجمة تنس الطاولة المصرية هنا جودة تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وذلك بعد فوزها ببطولة إفريقيا للسيدات، مما جعلها أصغر لاعبة تحرز اللقب في تاريخ القارة السمراء، وهي خطوة احتاجت الكثير من الاجتهاد والتخطيط، وفقا لحديثها إلى موقع "دوت الخليج".

وصعدت جودة، البالغة من العمر 14 عاما، إلى منصة التتويج في البطولة التي أقيمت في نيجيريا عقب تغلبها على اللاعبة فاطمة بيلو بنتيجة 4 أشواط مقابل لا شيء، في مباراة شهدت تألقا لافتا لابنة مصر، في مفاجأة غير متوقعة من اللاعبة الموهوبة، نظرا لصغر سنها وقوة المنافسة بين جميع المشاركات.

وتقول الفتاة الملقبة بـ"الطفلة المعجزة" لموقع "دوت الخليج": "بلا شك كانت البطولة قوية للغاية، لم أتوقع المكسب بسهولة لكن قمت بالاستعداد بصورة جيدة في الآونة الأخيرة، واظبت على التدريب وسعيت إلى الوصول للكأس الغالية لذلك شعرت بفرحة غامرة عند تحقيق حلمي والفوز باللقب".

وأعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، الثلاثاء، عن تقدم جودة إلى المركز 33 في التصنيف العالمي للعبة في منافسات السيدات، بعد أن وصلت إلى المركز 42 مطلع الشهر الجاري فضلا عن حصولها على المركز الأول تحت سن 15 و17 عاما والمركز الثاني في منافسات تحت 19 سنة.

وتضيف جودة: "العمر ليس مقياسا للنجاح، الأهم بالنسبة لي هو الاجتهاد والإصرار طوال الوقت دون كلل أو ملل والسعي الدائم لتنفيذ أهدافي وطموحاتي، والتخطيط الجيد لكافة الخطوات، وتساعدني في ذلك الأسرة والأجهزة الفنية التي تقدم كل شيء من أجل تفوقي".

وواجهت جودة تحديا صعبا خلال البطولة الإفريقية بالوقوف أمام البطلة المصرية دينا مشرف، التي تنظر إليها كمثل أعلى في رياضة تنس الطاولة، خلال مباراة نصف النهائي، واستطاعت مجاراة اللعب أمامها، قبل أن تظفر بنتيجة المباراة الطويلة، بمجموع 4 أشواط مقابل 3.

وتسترسل بطلة إفريقيا في تنس الطاولة لموقع "دوت الخليج": "وضعت الفوز ببطولة نيجيريا نصب أعيني، وسافرت قبل بداية المباريات إلى معسكر مغلق في ألمانيا من أجل الاحتكاك بخبرات أكثر وتطوير مهاراتي وشاركت مع المنتخب في تجمع بالإسماعيلية للحفاظ على لياقتي البدنية، كما لعبت مؤخرا في الدوري السويدي".

ونجحت اللاعبة الفذة في الاحتراف بالدوري السويدي لتنس الطاولة، بعد انضمامها إلى فريق إس لوفز لتؤدي بصورة متميزة خلال المباريات التي شاركت فيها وتمكنت في نهاية المطاف من حصد الدوري مع الفريق الجديد خلال شهر أبريل الماضي. ويأتي ذلك بعد تكريمها في وقت سابق من سفير السويد بمصر في احتفالية لتكريم أفضل الشخصيات النسائية وبطلات التغيير في العالم.

وتوضح جودة الدور الكبير الذي يلعبه مدربها الصيني "زانج" وتأثيره البالغ على مسيرتها فضلا عن الجهاز الفني بالنادي الأهلي ومدرب اللياقة والمعد النفسي وطبيب التغذية، مؤكدة أنهم استطاعوا تجهيزها بصورة صحيحة وجيدة لبطولة إفريقيا في نيجيريا وهو ما ساهم في ظهورها بأفضل أداء في مختلف المباريات.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة المصرية على الإشادة المستمرة بنجاحات جودة الرياضية، حيث سبق وأن منحتها جائزة الطفرة الرياضية في مصر عام 2020، كما جرى الإشادة بإنجازها الأخير في بيان رسمي صادر عن الوزارة والتمني بمستقبل مبهر للاعبة الشابة وصناعة التاريخ بعالم تنس الطاولة في المستقبل.

وعن حرصها على النبوغ في دراستها بجانب الرياضة وكيفية الحصول على وقت كاف لكلا منهما، تذكر جودة لموقع "دوت الخليج": "أسعى للتوازن دائما بين مدرستي وعشقي لتنس الطاولة، أعمل على وضع خطة للمواعيد حتى أتمكن من المواظبة على التعلم بجانب سفري للبطولات المختلفة، ومن أجل بطولة إفريقيا اعتذرت عن استكمال امتحانات الإعدادية وسأقوم باتمامها الفترة المقبلة".

وتُنهي جودة تصريحاتها قائلة: "لا يمكن نسيان الدعم الهائل الذي أتلقاه يوميا من عائلتي، مساندة في كافة المواقف وسفر إلى جميع البطولات والنقاشات حول طموحاتي الجديدة، لدينا حلم جديد بإحراز ميدالية أولمبية لبلادي في تنس الطاولة، أسعى لذلك وأمتلك الثقة للسير في هذا الطريق حتى منصات التتويج".