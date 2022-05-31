نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان الدور الاول وزارة التربية والتعليم العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان ، وبعض المحافظات العراقية الأخرى لا زالت تترقب نتائج السادس الابتدائي الدور الاول. هناك الكثير من مديريات التعليم أطلقت النتائج، منها الكرخ الاولى والرصافة الاولى، كما أنه هناك محافظات ستعلن النتائج في وقت قريب منها الكرخ الثانية والثالثة، من المحتمل أن يكون يوم الأربعاء أو الخميس. والنجف أيضا، لجان تصحيح الرصافة الثالثة مستمرون في التصحيح حاليا، ونتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٢ في المثنى ستعرض فور الانتهاء من التصحيح أيضا، والتصحيح مستمر في الأنبار أيضا، بالمقابل هناك مديريات لم تدلي بأي تصريحات تذكر لحد الساعة عن نتائج السادس الابتدائي 2022 موقع ناجح، منها البصرة وذي قار وواسط وصلاح الدين والديوانية وكركوك واربيل ودهوك والسليمانية، وسنتحدث عن نتائج 6 ابتدائي العراق في هذا المقال وتفاصيل استخراجها من خلال موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان

من بين المحافظات التي لم تعلن بعد عن نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان. في حين أن عدد المحافظات التي أتاحت نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٢ هي محافظات قليلة، واقتصر الأمر على المحافظات التي أعلنت عن النتائج فقط دون غيرها. في المقابل لا زال طلاب المحافظات الآخر ينتظرون الإعلان. وكشفت وزارة التربية بأن النتائج غير مركزية وتم توجيه المديريات ليقوموا بنشرها فور ظهورها، والاستعلام يكون باتباع ما يلي:

عليك أن تقوم بزيارة رابط وزارة التربية والتعليم العراق على الإنترنت

بعد الدخول إلى واجهة الموقع، يمكنك كتابة الرقم السري لكي تتمكن من الدخول إليه

اكتب رقم المقعد في الامتحان والاسم الرباعي لتظهر لك النتيجة حسب اسم المحافظة التابع لها. ويمكنك استخراج درجاتك بالامتحان فور ظهورها على الموقع الوزاري.

نتائج السادس الابتدائي الوزاري

تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت معالجة كل درجات الطلاب الذين لم يتحصلوا على مجاميع كافية. بحيث تم إضافة درجات لهم لكي يحصلوا على درجة 50 في المئة، وهذه النتائج سادس ابتدائي التي أعلن عنها هي ليست مركزية. وتعرض في كل محافظة على حدى بعد تصحيح كل الدفاتر الامتحانية. وتأخر إتمام التصحيح في محافظات أخرى مقل المثنى والرصافة الثانية بسبب العدد الكبير للطلاب.

إلى هنا نصل إلى نهاية المقال نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان. ولا زال الطلاب والأولياء ينتظرون بترقب نتائج السادس الابتدائي محافظة ميسان ولكن ستعرض لهم في القريب العاجل مع بقية المحافظات الأخرى التي لم تكمل عمليات التصحيح.