نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات على بوابة نتائج التعليم الاساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس، كافة محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل حرص الكثير من أولياء الأمور على الاطمئنان على نتائج أبنائهم في تلك المرحلة الهامة التي تؤهلهم للانتقال للمرحلة الإعدادية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي رسمياً منذ أيام قليلة، وقد خصصت رابط الكتروني لإعلان النتائج، باعتبارها ضمن نتائج التعليم الأساسي 2022، وفي التقرير التالي نرصد لكم أهم التفاصيل.

نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الابتدائيه الترم الثاني 2022 هو محل بحث الكثير من أولياء الأمور الآن من أجل التعرف على نتائج أبنائهم، وتخطيهم تلك المرحلة الدراسية، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات القليلة الماضية عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 عبر البوابة الإلكترونية ، وذلك بعد أن انتهت هيئة التدريس، من كافة أعمال تصحيح ورصد الدرجات ومن ثم اعتمادها رسميا من المحافظ، وقد أوضحت بعض المصادر القريبة من وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح جاءت مرتفعة هذا العام بشكل ملحوظ، وتٌجدر الإشارة إلى أنه قد انتهى طلاب الشهادة الابتدائية من أداء الامتحانات منذ يوم الخميس المنصرف والموافق، 10 من مايو الجاري، وكان ذلك في لجان مؤمنة ومجهزة جيدا لاستقبال الطلاب مع الحرص التام على تطبيق كافة الاجراءات والتعليمات الوقائية لحماية الطلاب من خطر الاصابة بعدوى فيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022

وقد حرصت وزارة التربية والتعليم كذلك على التسهيل على الطلاب وذويهم في الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022، لذلك حددت مجموعة من الخطوات التي يمكنهم اتباعها للحصول على الدرجات بالتفصيل، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

الخطوة الأولى هي الدخول اولا إلى رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي .

. ومن ثم يقوم المستعلم بإدخال المرحلة الدراسية، والفصل الدراسي وهي الصف السادس الابتدائي الترم الثاني.

بعد ذلك يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، والاسم ورقم الجلوس.

وأخيراً يضغط المستعلم على زر عرض النتيجة.

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 2022، وفور ظهرو النتائج رسمياً سيكون بإمكان جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي الدخول الى بوابة نتائج التعليم الاساسي والاستعلام عن النتائج عن طريق رقم الجلوس، حيث تُتيح وزارة التربية والتعليم خدمة الاطلاع على النتائج الكترونياً تسهيلاً على الطلاب في الحصول على النتائج.